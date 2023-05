"Via alla stagione, pienone per il 2 giugno"

di Silvia Santini

"La stagione estiva 2023 è ufficialmente partita. Abbiamo ripulito tutto nel giro di 48 ore, era tantissima la legna raccolta dalle ruspe dopo l’alluvione. Ci hanno riferito che sono state diverse le disdette per quanto riguarda le prenotazioni, tutte rimpiazzate per il ponte del 2 giugno che sarà ottimo. Siamo pronti insomma per la stagione estiva". Ad affermarlo il sindaco di Numana Gianluigi Tombolini, nel contesto della presentazione del maxi cartellone estivo da oltre 150 eventi in partenza, che coprirà anche settembre. In paese ferve il restyling di stabilimenti balneari ed esercizi commerciali. A giorni sarà inaugurato un hotel di lusso, il Vista, al posto dell’ex Sorriso. In piena estate Numana da quattromila abitanti conterrà 70mila persone con i turisti e se si considerano i pendolari, la città raggiunge fino a 100mila. "Una piccola Ancona insomma, per questo è bene approntare un buon piano di sicurezza – continua il primo cittadino –. Abbiamo confermato il dispositivo ’Estate tranquilla’ con le vedette in giro anche di notte e la città è cardioprotetta anche sulle spiagge. In tutto ci sono 72 telecamere dislocate su tutto il territorio comunale e annuncio che ne arriveranno altre". Sono cominciati anche i lavori di contenimento della rupe Sermosi che dà sul mare, che solo in un secondo momento diventerà oasi botanico con percorso fino alla Litoranea. In corso di predisposizione il parcheggio nuovo vicino alla sede della Croce bianca, collegato alle spiagge dai bus, mentre ci sarebbero trattative per un nuovo parcheggio sotterraneo da 80 posti. A novembre partiranno i lavori di rifacimento della piazzetta Miramare a Marcelli e in un anno le asfaltature da un milione di euro, probabilmente prima della scadenza del secondo mandato di Tombolini che non si pronuncia su una sua nuova candidatura. Grande attenzione al turismo accessibile: partito il progetto "Marche for all" finanziato da fondi ministeriali e regionali per potenziare la spiaggia accessibile con servizi dedicati alla disabilità sensoriale (mappe, percorsi, app dedicata) e servizi innovativi (educatore in spiaggia, corsi di ginnastica dolce con fisioterapista). Il dragaggio del porto è in ritardo proprio a causa del maltempo che il Centro Italia si è da poco lasciato alle spalle e delle condizioni del mare che non hanno permesso di agire per tempo.