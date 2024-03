Via alle lezioni di legalità in classe. I carabinieri salgono in cattedra

Ieri, il capitano della stazione dei carabinieri di Senigallia, Felicia Basilicata, insieme al comandante della stazione di Montemarciano, il luogotenente Alessandro Marzano, ha effettuato un incontro sulla legalità con gli studenti dell’istituto comprensivo scolastico "Montemarciano-Monte San Vito". Erano presenti circa sessanta studenti che frequentano la quinta elementare. Durante l’incontro, i militari hanno approfondito il ruolo dell’Arma sul territorio nazionale, parlando anche di bullismo e cyberbullismo, fenomeni purtroppo molto diffusi. Si è cercato di sensibilizzare gli studenti anche sul tema degli atti vandalici, invitando i giovani a usare senso civico e a rispettare la legge. Al termine dell’incontro gli studenti hanno visto e apprezzato i mezzi in dotazione ai carabinieri. Quello effettuato ieri fa parte di una serie di appuntamenti compresi in un’ampia programmazione portata avanti dalla compagnia dei carabinieri di Senigallia, impegnati presso le scuole pubbliche presenti nel territorio per instaurare un legame diretto con i giovani, orientandoli verso i valori della legalità e del rispetto della legge. I militari della stazione di Senigallia avevano effettuato in passato incontri, che avevano interessato anche l’hinterland, per sensibilizzare la popolazione riguardo ai furti in abitazioni e alle truffe agli anziani.