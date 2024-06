Via allo spostamento dei traghetti: "Svolta epocale per il nostro porto"

La ‘rivoluzione’ portuale annunciata dal presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, e dal sindaco di Ancona Daniele Silvetti. Il tutto collegato a un post, per ora criptico, pubblicato in contemporanea dai due ieri pomeriggio: "Fra qualche giorno annunceremo progetti molto importanti per il porto – hanno scritto sul post i due pezzi della cosiddetta ‘Filiera istituzionale di destra’ a corredo di una foto scattata sempre ieri dalla terrazza del ristorante Amarcord con vista sul Porto Antico – Fin da subito vogliamo ringraziare il presidente dell’Autorità Portuale, Vincenzo Garofalo, e Giacomo Bugaro (membro del comune di Ancona nell’ambito del Comitato di Gestione del porto, ndr) che con il loro impegno sono stati determinanti per quella che sarà una svolta epocale. Forza Ancona, Forza Marche".

C’è attesa dunque per la presentazione di questo piano di rilancio che, stando a quanto siamo stati in grado di ricostruire, riguarderà alcuni punti ben precisi. Al centro c’è l’atto di indirizzo sull’ex area Tubimar, interessata nel settembre del 2020 da un terribile incendio e ora vicina alla demolizione dei capannoni inceneriti, approvato l’altro ieri in sede di Comitato di Gestione. Definita la riorganizzazione funzionale del complesso immobiliare di via Mattei. Lo scopo è programmare le destinazioni d’uso dei padiglioni sulla base delle necessità espresse dagli operatori portuali e delle previsioni di sviluppo di alcuni settori produttivi come quello della cantieristica e della nautica di lusso.

Tra le novità, tuttavia, ci sono due punti strategici. Andando nel particolare, si tratta del via libera allo spostamento di alcuni traghetti, o meglio delle banchine per i loro ormeggi, dal Porto Antico alle banchine 19 (dove oggi attraccherà la nave Ocean Viking della ong francese Sos Mediterranèe con 67 naufraghi a bordo), 20 e 21. La fase procedurale del piano è partita nel 2020 quando tutte le istituzioni avevano altre leadership e maggioranze, ma ora entra nella fase decisiva. Spostare almeno un paio di traghetti in quella zona significherebbe far respirare la popolazione residente nei quartieri a ridosso del porto, oppressi dai fumi delle navi. Sarà necessario allestire anche i pontoni per consentire gli attracchi. L’altra novità di rilievo sarà sicuramente l’annuncio della soluzione definitiva per l’allestimento della banchina 27, pezzo decisivo per realizzare la famosa banchina Marche (o banchina lunga), la madre di tutte le opere portuali, ferma da dieci anni a causa di contenziosi giudiziari legati agli appalti. Un’opera fondamentale anche alla luce dell’avvio della progettualità della ‘Penisola’ collegata proprio alla banchina 27 e alla diga di sovraflutto: "In pochi mesi abbiamo rivoltato il porto di Ancona e presto annunceremo le grandi novità. Sarà possibile attivare opere rimaste bloccate per anni se non decenni" dice al Carlino Giacomo Bugaro. Previste, probabilmente, novità anche sul fronte del Molo Clementino per le grandi navi da crociera.

p.cu.