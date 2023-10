Via Almagià, battaglia legale Comune-residenti

Via Almagià, scontro tra residenti e Comune. I primi, esasperati dalle buche, chiedono un intervento dell’Amministrazione. Il secondo, tramite l’assessore alle manutenzioni, Stefano Tombolini, chiarisce che la via "è una strada vicinale interessata da una convenzione tra privati" e che il Comune non spenderà neppure un soldo. Apriti cielo, con tanto di intervento degli amministratori di condominio che annunciano battaglia legale. Dopo il nostro servizio, in redazione piovono lamentele. A intervenire sulla questione è Franco Ciammitti, amministratore di 3 stabili, "via De Gasperi 70 e 72 e via Almagià 10. Esausti dell’indifferenza sino ad ora mostrata – fa lui – i condòmini hanno dato incarico all’avvocato Laura Versace di rappresentare i propri diritti nei confronti del Comune in quanto, nella diffida inviata al Comune, ´la situazione di estremo degrado dell’asfalto comporta il rischio concreto che si possano aprire delle fessurazioni o peggio delle buche a danno dei passanti o anche a danno dei sottostanti locali e garage, con conseguente pericolo di mancata tenuta dei solai´. Ed è questo il vero problema", ribadisce Ciammitti.

L’avvocato Versace fa sapere che "la via è privata e gravata da una servitù perpetua di pubblico passaggio a favore del Comune di Ancona, in forza della quale il Comune ha anche apposto parcheggi a pagamento (le così dette strisce blu) e che pertanto dovrebbe provvedere alla manutenzione ordinaria". Ma "nonostante il Comune percepisca soldi coi parcheggi non ha mai svolto la manutenzione ordinaria – dicono – e l’incuria e il disinteresse del Comune non devono ricadere sui privati obbligando ad una manutenzione straordinaria".

A suo tempo, l’ex assessore Foresi sosteneva come il Comune si dovesse sobbarcare dell’ordinaria manutenzione. Quella via "sembra bombardata", diceva al Carlino una residente e tiene in ostaggio circa "60 tra famiglie e attività commerciali solo nei 3 condomini" di Ciammitti. Una platea, complessivamente, di "120 famiglie e negozi coinvolti che non si meritano di essere ignorati. Assessore Tombolini – l’appello – diamo dignità e sicurezza a questa via".