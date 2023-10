Via Almagià disastrata. La strada piena di buche non è figlia di nessuno. C’è un caso sicurezza

Rebus tra le buche. "Via Almagià è una strada privata, il Comune non c’entra niente e nessun lavoro di ripristino del manto è previsto". A rispondere ai residenti, è l’assessore alle manutenzioni, Stefano Tombolini. Dopo il nostro servizio di ieri sullo stato di una delle strade più frequentate della città, via Edoardo Almagià, l’assessore Tombolini fa luce sulla vicenda: "Appena ho letto il vostro articolo, ieri, sono andato in Comune per fare chiarezza. Ho ripreso immediatamente tutte le carte riguardanti quella zona e mi spiace dare una brutta notizia agli abitanti e cioè che il ripristino della strada è competenza loro".

I residenti avevano provocatoriamente chiesto se via Almagià fosse "compresa nel territorio del Comune di Ancona" e Tombolini risponde per le rime: "Ovvio che sì, il problema è che quella strada è oggetto di una vecchia convenzione che la classifica come strada vicinale. Vi è pertanto un accordo tra tutti i privati dei condomini della via. Sono gli amministratori condominiali e i residenti a dover intervenire, a loro spese". Ma loro non ci stanno riferiscono che sia stato proprio il Comune, tre settimane fa, a intervenire con "del bitume alla bell’e meglio" per tappare quei crateri. "Negli anni della giunta Mancinelli, era stata sollevata la stessa problematica, tanto che – spiega un abitante – il Comune era stato destinatario di una lettera da parte di un legale. L’avvocatessa evidenziava come fosse evidente, stante la destinazione a uso pubblico, che l’ente fosse responsabile della manutenzione. In quella sede si invitava e diffidava il Comune a provvedere con estrema sollecitudine alla manutenzione e al rifacimento dell’asfalto e ci eravamo riservati ogni eventuale azione in caso di danni causati alle proprietà sottostanti", cioè ai garage. Della questione, nell’aprile 2022, si era interessato – come dicono da Vallemiano – persino l’allora consigliere di opposizione, Angelo Eliantonio (attualmente assessore, ndr): "Lui evidenziava come via Almagià fosse un’anomalia. Se la strada era privata, allora – notava – le colonnine dei parcheggi sono state installate abusivamente". Le condizioni della strada "mettono a rischio anche i solai di alcuni garage sottostanti", le parole dell’ex consigliere. A cui Stefano Foresi, all’epoca assessore alle manutenzioni, aveva ribadito: "Il Comune si è sempre occupato della manutenzione ordinaria, ma quella straordinaria compete ai residenti". "La sicurezza stradale è manutenzione straordinaria?", si domandano gli inquilini.

Nicolò Moricci