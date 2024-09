Via anche la siepe e il degrado. Il nuovo Scalo prende forma

Rase al suolo le siepi di pitosforo, nuovo skyline da piazza della Repubblica per chi guarda verso il mare e il porto. Fa quasi impressione non vedere più l’enorme cespuglio che per decenni ha delimitato l’area tra il transito dei veicoli in ingresso al porto e il marciapiede pedonale. Così come aveva annunciato, ieri mattina la ditta incaricata dall’amministrazione comunale ha letteralmente strappato via tutta la siepe dello Scalo Vittorio Emanuele, dall’intersezione con piazza della Repubblica fino al vecchio casottino per le guardie giurate del porto. Manufatto che presto dovrebbe essere demolito visto che la nuova garitta è stata già realizzata e posizionata al centro della carreggiata. Guardando adesso l’area in questione, tutto ciò che rimane di quel cespuglio è il ricordo e soprattutto due pezzi che col tempo erano stati nascosti dalla vegetazione. La colonnina del metano e la fontanella. Via anche tutti i rifiuti che col tempo si erano depositati in quell’intrico di rami, vecchie insegne e pali della segnaletica, tutto materiale che adesso verrà adeguatamente sostituito. Presto verrà tolta anche la piccola edicola verde e con la nuova piazza verranno rifatti anche i marciapiedi.