Via Ancona chiusa, anzi no: vincono i cittadini

Qualche ora prima del consiglio di quartiere straordinario organizzato lo scorso martedì sera al circolo di San Biagio, partecipatissimo, il Comune di Osimo aveva siglato l’ordinanza di chiusura da lunedì al 3 aprile di via Ancona nel tratto in cui saranno eseguiti i lavori per la frana che grava su quella strada dal 23 gennaio per le forti piogge. Il secco no dei cittadini è arrivato, unanime, durante l’assemblea, animata, dritto in faccia a sindaco e rappresentante dell’Anas. L’ordinanza è stata revocata, con un dietrofront delle istituzioni. "Alla fine hanno vinto i cittadini. Di comune accordo con Anas e Amministrazione comunale, si è deciso che la strada via di Ancona rimarrà aperta a traffico alternato, per tutta la durata dei lavori, quindi l’ordinanza sarà revocata", dicono dal consiglio di quartiere. Il cantiere resterà aperto più a lungo, circa tre mesi, considerati anche gli imprevisti del meteo. "Il sindaco Pugnaloni ha fatto retromarcia. La via non sarà pertanto off limits per la popolazione e per gli automobilisti come appunto si era paventato inizialmente da parte dell’amministrazione. E’ una vittoria delle Liste civiche che da tempo si battevano su questo terreno per evitare la chiusura di questa parte della viabilità ma è soprattutto una vittoria di cui beneficeranno i cittadini osimani e chi percorrerà quella strada - afferma Monica Bordoni, capogruppo in Consiglio comunale per le Liste civiche -. Il senso alternato che noi sostenevano è senza dubbio una decisione più logica, la chiusura avrebbe provocato criticità serie a tutti coloro che passano per quella strada. Lo avevamo detto in tempi non sospetti, è stata una battaglia che ci ha visto sempre presenti in prima linea ed ora la nostra soddisfazione è rivolta soprattutto alla frazione, a chi vi abita e la frequenta. Quando la politica ascolta i cittadini come abbiamo fatto noi, alla fine riesce a portare a casa risultati importanti e di beneficio comune come questa". Il sindaco Simone Pugnaloni, dopo aver accettato le istanze pervenute, ha confermato: "Stiamo completando in queste ore l’asfalto di via Colle San Biagio, che non solo sabato ospiterà la Tirreno Adriatico, ma diventerà comunque importante quale strada alternativa a via Ancona. Poi, grazie ad Astea, sarà rinnovata anche via San Biagio. I cantieri per gli asfalti proseguiranno nei prossimi giorni nelle rotatorie di Crocifisso, Tre Archi, Borgo e Campocavallo e in via San Paterniano". A margine è emerso anche un altro fatto, sottolineato dal presidente del Consiglio regionale Dino Latini: "Osimo ha perso due milioni e 800mila euro per il completamento della vicina Sbrozzola quale strada di avvicinamento al nuovo ospedale di rete dell’Aspio. Il decreto mille proroghe non conterrebbe la proroga della scadenza dei lavori del nuovo tratto di via Sbrozzola, prevista al 31 dicembre scorso. Si salva solo la rotatoria sulla statale Adriatica (incrocio via Sbrozzola). Con i lavori che sono stati appaltati entro il termine stabilito. Peccato è dire poco".

Silvia Santini