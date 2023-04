Via Ancona, grosso ramo su un’auto Miracolato il conducente 50enne

Non c’è pace per via Ancona a Osimo, già percorribile per un tratto con senso unico alternato per la frana. Ieri pomeriggio, nel tratto fra la rotatoria della Gironda e la concessionaria Renault, scendendo da Osimo verso San Biagio, il maltempo ha fatto cadere un grosso ramo su una macchina in transito. Miracolato il conducente della Ford, un 50enne osimano. Per fortuna solo danni al veicolo e un grosso spavento per l’uomo, che non è rimasto ferito.

Sul posto i carabinieri di Osimo che hanno fatto intervenire i vigili del fuoco per liberare la carreggiata. Considerando la presenza ai lati di altri alberi pericolanti, via Ancona è stata chiusa al traffico per circa un’ora, permettendo ai pompieri di intervenire con una scala issandosi per oltre 20 metri e rimuovere i rami a rischio crollo e asportando gli arbusti più in balia del maltempo.

Per aiutare i carabinieri a regolare il traffico è intervenuta anche una pattuglia della polizia locale di Osimo. Sempre una pattuglia dei militari è intervenuta lungomare a Numana in contemporanea per un frontale tra due auto, avvenuto probabilmente per l’asfalto reso viscido dalla pioggia: dall’ospedale di Torrette si è alzato in volo anche Icaro, ritornato indietro vuoto però. Tre i feriti, uno portato dalla Croce bianca al nosocomio regionale in codice rosso, ma non in condizioni preoccupanti, e due lievi.

s. s.