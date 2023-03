Via Ancona, ora è il gas a far slittare il via ai lavori

L’ordinanza di chiusura totale della strada è stata revocata ma una data certa per la partenza dei lavori ancora non c’è. Ieri mattina, in fase di inizio come annunciato, è stato riscontrato un disguido che ha fatto rallentare tutto. Sarebbe dovuto partire infatti il cantiere per i lavori che procederanno con il senso unico alternato in via Ancona a Osimo. Anas sta prendendo accordi per un’interferenza con la linea del gas, da spostare proprio per la mancata chiusura totale del tratto. Il ripristino nei tempi dettati di circa tre mesi adesso è in bilico. Sono stati i cittadini di San Biagio e Aspio a preferire quell’opzione sulla viabilità, come espresso la scorsa settimana durante il consiglio di quartiere straordinario. All’assemblea i residenti avevano anche suggerito di spingere per far lavorare gli operai di notte, come succede già per il raddoppio della statale 16 tra Torrette e Falconara, o di realizzare una rampa e scendere sotto alla frana lavorando dal terreno per occupare meno carreggiata stradale. C’è pure chi ha accusato Anas di aver occluso dei fossetti laterali quando è stata riasfaltata la strada, con il recupero delle acque che è stato compromesso e che sarebbe la causa del terreno franato tra il 23 e 24 gennaio dopo un fine settimana di piogge intense. Insomma, le tante perplessità dei residenti e la richiesta di lasciare il senso unico alternato anche se il cantiere dovesse durare mesi, ha spinto gli enti preposti a fare dietrofront e, a quanto pare, a riorganizzare tutto con gli imprevisti del caso. Una via trafficatissima quella, anche dagli autobus di linea, e da tanti pendolari che la percorrono più volte al giorno nel tragitto casa-lavoro. Restano allora gli incolonnamenti che anche oggi si formano fino a tarda sera, negli orari di punta, in entrambi i sensi, per decine di metri.

Silvia Santini