Via Bastianelli, nessun cambio nello staff

Chi si aspettava cambiamenti all’interno della compagine fiduciaria del suo governo cittadino dovrà aspettare altre tempistiche. Il ruolo lasciato dall’ormai ex membro di staff fiduciario del sindaco Silvetti, Francesco Bastianelli, per ora non sarà rimpiazzato: "Non mi sono mai posto il problema, tanto meno adesso che lui è uscito" spiega Silvetti ad alcune settimane dal licenziamento del candidato di Fratelli d’Italia alle elezioni comunali 2023 (il secondo più votato in città). Di fatto le deleghe, o meglio gli incarichi e gli interventi su cui stava lavorando Bastianelli sono stati ceduti a una serie di uffici competenti. In particolare il progetto di punta, ossia realizzare una centrale a idrogeno alla Baraccola dove smaltire rifiuti medico-sanitari. Uscita l’assessore Bertini, negli stessi giorni la sorte è toccata a Bastianelli, licenziato dal Comune al termine di due procedimenti disciplinari su cui è plausibile pensare che lo stesso ex consigliere fiduciario del sindaco proverà a reagire per via giudiziaria. Per il resto, almeno per ora, non ci dovrebbero essere altri movimenti, tra nomine e rimpasti: "Lo staff resta al suo posto così com’è, i cambi che volevo realizzare li ho portati a termine. Non vedo perché dovrei apportare ulteriori modifiche" commenta il sindaco Silvetti. Avanti compatti dunque, anche se su alcune posizioni interne alla giunta, allo staff, alle consulenze e altro ancora la discussione va avanti. Qualche aggiustamento potrebbe arrivare a stretto giro di posta, mentre sembra ormai deciso che nessuna modifica arriverà nei prossimi mesi neppure sul fronte delle deleghe degli assessori.