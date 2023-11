Via Birarelli 80 anni dopo: "La storia non ha insegnato"

"Il rifugio Birarelli" come un memoriale della città per le sofferenze della guerra e per la storia. A proporlo, durante il suo intervento in occasione dell’80° anniversario del bombardamento alleato su Ancona del 1° novembre 1943, è stata la vicepresidente Anpi di Ancona, Antonella Bonanni, secondo cui il rifugio dovrebbe rappresentare l’altare della patria di questo territorio: "Il ricordo di immagini sconvolgenti che si riflettono sulle guerre odierne, assurde come tutte _ ha detto la Bonanni _, buone solo per portare sgomento e orrore. Ieri come oggi piangiamo tante vittime innocenti, compresi bambini. Fermiamo la guerra con ogni mezzo e non dimentichiamo che la nostra Costituzione è antifascista, basata sulla Resistenza che ripudia la ripudia". Nel rifugio di via Birarelli, di fianco all’ex carcere di Santa Palazia, costruito sui resti dell’anfiteatro romano, quel giorno morirono 724 persone e ieri la cerimonia alla presenza delle istituzioni locali ha voluto ricordare quella tragedia epocale. Due terzi delle vittime dei bombardamenti della Raf morirono quella mattina di ottant’anni fa nei due raid, alle 12,16 e alle 12,55: "La storia non ci ha insegnato nulla _ ha detto nel suo intervento Daniele Silvetti nel giorno del suo primo discorso da sindaco in occasione di quel terribile anniversario _. La nostra città in quei giorni subiva un’atrocità bellica che si inerisce nel contesto che stiamo vivendo oggi a poca distanza da noi. Oggi celebriamo una ricorrenza che deve restare sempre viva nella memoria di tutti noi. Intanto ci stringiamo attorno ai pochi superstiti rimasti di quella tragedia e ai loro familiari, costretti a rivivere l’orrore due volte al momento della riesumazione postuma dei corpi. Una ferita profonda che non si rimarginerà mai, ma che noi abbiamo il dovere di curare". Silvetti nel suo intervento davanti al rifugio ieri mattina non ha pronunciato parole come ‘antifascismo’ e ‘resistenza’; ha parlato invece di "obbligo di salvare le vite di fronte alla tirannia, all’eccidio e alle peggiori manifestazioni dell’uomo" senza entrare nello specifico. In mattinata Silvetti, accompagnato dagli assessori Battino, Latini e Andreoli e alla presenza delle istituzioni civili e militari, ha preso parte alle commemorazioni dei caduti della Resistenza a piazza Ugo Bassi.