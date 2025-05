Via Bixio, riprendono i lavori di asfaltatura

A partire dalle 7.30 di martedì, e fino alla chiusura del cantiere, riprenderanno i lavori per il rifacimento dell’asfalto rimasto deturpato a seguito della sostituzione della condotta idrica obsoleta che correva lungo via Bixio, nel tratto compreso tra via Manara e via IV Novembre, avvenuta lo scorso ottobre. Previsti divieti di sosta con rimozione coatta dei veicoli nelle zone coinvolte dai lavori. Con l’avanzare degli interventi sarà ripristinata la segnaletica stradale. La sosta sarà consentita in orario notturno.