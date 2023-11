"Via Bruno, valutiamo l’ipotesi dell’autovelox"

"Il problema connesso al transito di veicoli a velocità sostenuta e la sosta irregolare è un discorso da tempo posto tra le priorità del Corpo di Polizia locale di Falconara".

Non tarda ad arrivare la risposta del Comune ai 38 residenti di Castelferretti che, ieri sul Carlino, hanno denunciato la situazione "estrema" di via Bruno, altamente trafficata e utilizzata da alcuni utenti indisciplinati come "pista per corse folli in auto". I cittadini, nei giorni scorsi, hanno sollecitato Municipio e Prefettura con una lettera ad hoc, rendicontando gli ultimi incidenti e chiedendo tre provvedimenti: autovelox fissi, dissuasori elettronici e l’adozione di un senso unico di circolazione, ad esclusione dei mezzi pubblici e di soccorso.

Proprio sugli strumenti di controllo della velocità fissa ("sistemi da remoto attivi 24 ore su 24"), la principale risposta dal Castello: "Attualmente la normativa ne permette l’installazione solamente a seguito di un’attenta e ponderata analisi di opportunità e necessarietà a cura della Prefettura competente – dicono –. In tal senso già da maggio 2023 è stata presentata una motivata richiesta di inserimento anche dell’asse viario composto dalle vie Mauri, Bruno e Marconi, tra i tratti nei quali fosse possibile installare tali strumentazioni". Dunque, una soluzione già vagliata dall’amministrazione Signorini. Intanto, sempre per il tratto Mauri-Bruno-Marconi più piazza Bissolati, si è provveduto con "la predisposizione di quattro postazioni riservate alla Polizia locale per apparecchiature di rilevamento mobili". I numeri: "Nel 2023 sono stati effettuati 55 posti di controllo periodici con apparecchiature mobili, della durata di circa quattro ore ciascuno, rilevando 220 violazioni. È inoltre previsto un servizio di controllo preventivo allo scopo di garantire la migliore visibilità ai conducenti e la corretta fruizione delle infrastrutture stradali a cura del personale di Polizia locale appiedato per circa sei ore giornaliere nel centro abitato di Castelferretti e servizi saltuari di presidio degli attraversamenti pedonali in zona Case Unrra (25 dall’inizio dell’anno) e zona commerciale di via Marconi (svolte vietate) per 265 servizi totali dal primo gennaio".

La rassicurazione: "Altre esigenze vengono affrontate sulla base delle richieste di intervento che giungono dai cittadini". D’altronde quell’asse viario è molto trafficato. La conferma dal targa system, posto all’imbocco di Castelferretti se si proviene da Chiaravalle: sono stati rilevati circa 35mila accessi nell’ultima settimana, mentre sono circa 2200 i transiti settimanali (entrata-uscita) da via Santa Maria (cimitero) e 3300 quelli da via delle Saline.

Giacomo Giampieri