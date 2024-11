Via Castelfidardo, sosta selvaggia: ecco il nuovo parcheggio abusivo

L’amministrazione comunale dovrebbe inserire anche via Castelfidardo all’interno della sua strategia della sosta in seno al Pums, il Piano urbano per la mobilità sostenibile. Ecco come la centralissima strada che collega corso Mazzini a corso Garibaldi, all’ombra dell’ex Metropolitan, si presentava ieri mattina. Nessuna sorpresa, si tratta di una situazione che quotidianamente mostra il lato peggiore della città. Sosta selvaggia, niente strisce blu, pochi controlli e dunque poche sanzioni. Auto e furgoni occupano entrambi i lati della strada che dovrebbe essere dedicata ai pedoni, in particolare dopo lo spostamento di parte delle bancarelle da corso Mazzini al corso parallelo. Invece no, ogni giorno è così, soprattutto nei pomeriggi dove si creano addirittura degli ingorghi che coinvolgono decine di ‘furbetti della sosta’. Si tratta di quegli anconetani che non rispettano le regole in barba a chi, ogni giorno, perde minuti e minuti per trovare un posto regolare, a partire dai residenti. Non è la prima volta che il Carlino si occupa del caso e che sollecita, oltre a maggiori controlli della polizia locale, un intervento risolutivo da parte dell’amministrazione comunale per evitare questo scempio.