Via Conca, due mesi di passione per il cantiere

Cantieri stradali e l’attivazione dell’ascensore del nuovo sovrappasso da e verso l’ospedale regionale di Torrette: attese settimane di disagi per la circolazione e per l’utenza. Per una serie di lavori alla rete gas urbana sono stati istituiti, attraverso un’ordinanza del comandante della polizia locale di Ancona, alcuni provvedimenti limitativi della circolazione nella zona di via Conca. Regole che resteranno attive per ben due mesi e mezzo: dal 13 novembre prossimo e fino al 31 gennaio 2024. Difficoltà soprattutto sotto il periodo natalizio.

Le opere stradali in questione saranno svolte per fasi che oltre a via Conca interesseranno altre strade di collegamento: via Esino, via Metauro, via Flaminia, la rotatoria dell’ospedale, via Lambro e via delle Grotte. Per i dettagli sulla viabilità è possibile consultare il sito del Comune di Ancona. Oltre ai disagi per il traffico, le opere in questione andranno a danneggiare il nuovo manto stradale, realizzato meno di un anno fa.

Nel frattempo sembra essersi finalmente sbloccato l’iter per l’attivazione dell’ascensore del nuovo sovrappasso su via Conca. Inaugurato a fine estate, ma soltanto per la parte pedonale, da mesi si attende la fine dell’appalto per rendere funzionante il montacarichi dedicato a disabili e carrozzine. Regione e Comune, i due enti coinvolti dal progetto, avevano parlato di tempi molto stretti all’epoca. L’opera sarebbe stata pienamente attiva al massimo entro ottobre e invece l’ok dovrebbe arrivare solo a dicembre, salvo ritardi dell’ultima ora.

Due i problemi, da una parte il collaudo dell’elevatore e dall’altra l’alimentazione. Soltanto quando l’intero sistema sarà funzionante sarà possibile fare a meno dell’attraversamento pedonale all’altezza del semaforo, posto a un centinaio di metri a valle di via Conca rispetto al sovrappasso.