"Via Conca riaperta interamente" Ma i problemi restano tutti

"Via Conca appena riaperta tutta". Sono le 12 circa di ieri quando, contattato dal Carlino, l’assessore alle Manutenzioni del Comune di Ancona Stefano Foresi annuncia il ripristino di una "regolare" viabilità lungo "via delle Conche", a Torrette. All’altezza dell’attraversamento pedonale a raso, nei pressi dell’impianto semaforico, complice una asfalto già fragile (leggasi devastato) e ulteriormente ammalorato dagli agenti atmosferici, tra domenica e lunedì era stato necessario chiudere una porzione delle due corsie a scendere. Esattamente nel tratto che precede la rotonda principale dell’ospedale regionale delle Marche. In un primo momento sembrava che lunedì il lavoro fosse terminato. Sembrava, appunto.

Perché in realtà c’è voluto un altro sforzo da parte degli operai comunali che hanno potuto completare gli interventi soltanto nella mattinata di ieri. Questo poiché, a dispetto di quanto emerso inizialmente, sulla carreggiata non si era creata una sola voragine, ma ben più di una. Tant’è che è stato necessario restringere la strada a poche decine di metri dalla rotatoria più grande di via delle Conche, all’intersezione tra la corsia usata dai mezzi di soccorso e l’altra centrale per il resto del traffico. Gli automobilisti, infatti, si sono trovati di fronte ad un cartello che sbarrava l’accesso e imponeva ai conducenti che si trovavano sulla destra di deviare verso sinistra, generando un imbottigliamento nella zona nevralgica della via, e poco più avanti di svoltare ancora a destra prima di imboccare la rotonda. Il rattoppo è stato completato. Ma sorge una domanda: ora quanto durerà?