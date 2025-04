Via da Ancona l’algerino trovato con tre cellulari rubati in centro

Foglio di via obbligatorio da Ancona per l’algerino di 25 anni che la settimana scorsa è stato arrestato in centro per furto con strappo, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Il questore Cesare Capocasa ha emesso la misura di prevenzione per inibire il ritorno nel capoluogo dorico fino al 2028. Sullo straniero era pendente anche un ordine di lasciare il territorio nazionale emesso dal questore di Cagliari.

Era la notte tra il 20 e il 21 aprile quando il 25enne è finito in manette per il furto di un cellulare avvenuto in via Marsala. Il ladro si era poi diretto verso piazza Cavour. Quando la polizia è arrivata lo ha trovato sotto i portici con tre telefonini, tutti rubati, dei quali aveva cercato di disfarsi. Uno dei proprietari derubati aveva chiamato la polizia perché nel tornare a casa, in via Marsala, era stato avvicinato e derubato del cellulare preso dalla tasca dei pantaloni mentre lo riponeva.

Il 25enne si era scagliato contro gli agenti prendendoli a calci sulle caviglie e tirando pugni anche sull’auto di servizio per tentare di fuggire. Bloccato era stato portato in questura ed era stato riconosciuto da una giovane coppia che aveva subito dallo stesso il furto della borsa dentro un pub di corso Amendola. Nel portafoglio c’erano un centinaio di euro. La coppia si era accorta e lo aveva rincorso ma lui, dopo aver preso a pugni i derubati, si sarebbe trattenuto il portafoglio buttando a terra la borsa vuota.