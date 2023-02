Via d’Ancona, il tormento infinito

I lavori di indagine geologica propedeutici alla progettazione per i lavori in via Ancona a Osimo, la strada che congiunge l’Aspio e San Biagio gravata da una frana dopo le forti piogge di dieci giorni fa, sono iniziati e i disagi ci sono ancora finché non inizieranno i lavori veri e propri, promessi nell’immediato. Parte del traffico si sta riversando intanto su via Sbrozzola e via Flaminia I, due strade che, anch’esse, hanno i loro di problemi: "Ho presentato un’interrogazione sullo stato di manutenzione di via Sbrozzola gravata da avvallamenti e non solo. Con l’inevitabile chiusura per diverse settimane della statale dell’Aspio, il traffico si riverserà altrove e le carenze di quella strada sono ben note", afferma il consigliere della Lega Alberto Alessandrini raccogliendo le istanze di tantissimi automobilisti e cittadini che ogni giorno si trovano ad affrontare il problema. Non sono le uniche strade per cui urgono interventi. Il capogruppo in Consiglio comunale delle Liste Civiche Monica Bordoni ha compiuto un sopralluogo alla Stazione di Osimo: "Ho trovato un grave stato di abbandono, tra buche, strade malridotte, ci sono marciapiedi transennati dalla fine di questa estate".