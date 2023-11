Via degli Aranci, è sparita la targa. Il nome è scritto su un foglio di carta

Giallo in via degli Aranci: la storia perde pezzi. Sparita la lastra di marmo che indica il vicolo a due passi dal teatro delle Muse. Il Carlino l’ha scoperto qualche giorno fa, ma pare che la targa manchi da diverso tempo. È mistero sulla lapide all’angolo con via della Loggia. Un vicolo storico, quello degli Aranci, che deve il suo nome a dei depositi di agrumi che si trovavano proprio qui, dietro il teatro di piazza della Repubblica. Ora, in quel vicolo, c’è anche un residence, da anni. Alcuni attori, quando sono in scena ad Ancona, optano per le camere là dietro. Peccato però che la stradina, che da secoli fa parte della toponomastica del capoluogo, non possa più parlare neppure attraverso la lapide di marmo. Una strada che collega via Gramsci a via della Loggia e che venne modificata, nella sua sinuosità, nel lontano 1823, a ridosso dei lavori per la costruzione del teatro delle Muse.

Percorrendo via della Loggia, sul muro si vedono ancora i chiodi di ferro che sorreggevano la lastra. La sagoma, tra i mattoncini a vista del palazzo a cui era affissa la lapide, è ancora ben visibile. Segno che il nome del vicolo c’è sempre stato. Che si tratti di un vandalismo? Che qualche teppista abbia rubato la targa? O forse la lapide era rotta e danneggiata e il Comune (non si sa se la giunta Mancinelli o quella Silvetti) è corso ai ripari? Dov’è finito il marmo con incisa la scritta ´Via degli Aranci´? Si è persa nei depositi comunali? Qualcuno può dirci di più?

Intanto, tra negozianti e residenti, monta la polemica: "Non sappiamo dove sia finita l’indicazione stradale". E ancora: "Ripristinate subito il nome della via, è parte della nostra storia", "Sono i dettagli a fare la differenza". E poi: "Possibile che dobbiate essere voi giornalisti ad accorgervi di queste mancanze?". Intanto, però, qualcuno ha pensato bene di scrivere il nome della via su un foglio di carta attaccato con lo scotch su un cartello di divieto di sosta. Quando si dice ´peggio la toppa del buco´.

Nicolò Moricci