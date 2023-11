Via degli Orefici, addio ad altri negozi: "Qui il Comune ci ha abbandonato"

Chiudono due negozi in una botta solo: si svuota via degli Orefici. Il commercio anconetano perde due storiche attività, ´Fantasie di carta´ e ´Rivière´. Solo pochi giorni fa, il Carlino aveva dato notizia dell’imminente decisione della titolare di ´McGregor´, Daniela Rossini, di chiudere (dopo 27 anni). A qualche ora di distanza, un’altra batosta, con i saluti di Roberta Pesaresi (Fantasie di carta) e di Isabella Rocchetti (Rivière), dopo 11 e 9 anni di onorato servizio. Niente più creazioni di tessuto né capi di bellezza in via degli Orefici. Questo sarà l’ultimo Natale di Roby e Isa, i cui negozi si trovano sul lato destro del vicolo, salendo verso piazza del Plebiscito.

"Sarà l’ultimo Natale insieme a me e al negozietto, perché vado in pensione – fa sapere Pesaresi in un post su Facebook – Sicuramente terrò aperto anche a gennaio, al massimo fino a febbraio. Grazie ai clienti che hanno amato il negozietto, ma anche agli amici che mi hanno aiutato: Vera, Mariarosa, Gianfelice, Chiara, Nicolò, Alessandro, Davide. E alle persone che hanno lavorato con me: Alessandra, Emma e Elena. Grazie a Via degli Orefici, perché è come stare in famiglia. Vi aspetto per gli acquisti natalizi e per un saluto". In tanti stanno passando appositamente per salutare la sempre sorridente Roberta. Una donna d’altri tempi che ha creduto e investito in via degli Orefici. Ben 11 anni di attività, dopo l’impiego in un’erboristeria del capoluogo. "Vede, sono stanca – prova a giustificarsi Pesaresi, con gli occhi inumiditi dalle lacrime – questo settore non è più come una volta, il commercio è cambiato tanto. È una scelta sofferta, ma ho molte idee in testa, mi creda. Questo locale è una mia creazione, è come un figlio, ma la gente ormai compra soltanto online, non vale la pena tenere aperto. La mia attività è un negozio molto particolare di artigianato italiano ed estero, ma forse tutto ciò non basta più per una città come Ancona. L’80% del mio guadagno proviene da acquisti online di persone di fuori Ancona. Mi pagano con un bonifico e io spedisco i pacchi. Siamo ridotti a questo. Gli anconetani non vengono più in centro, non girano per le stradine della città, frequentano solo gli ipermercati in periferia e i siti come Amazon hanno la meglio. Questa è una città strana, mi sento come nel film ´C’è posta per te´, fagocitata dai megastore". Poi, la bordata al Comune: "Noi in via degli Orefici ora stiamo soffrendo. La giunta Mancinelli, tramite la Cna, ci finanziava, patrocinava i nostri eventi culturali. Ora, invece, Il nuovo sindaco, Daniele Silvetti, pensa solo ai grandi eventi, Notte bianca e Festa del mare. È proprio vero che con la cultura non si mangia, che tristezza".

Isabella Rocchetti la passione per la moda la deve alla nonna: "Sono cresciuta in mezzo ai tessuti ma adesso è l’ora di chiudere. Questo sarà per me l’ultimo Natale in via degli Orefici – riflette Isa – A gennaio, si spegneranno le luci di questa mia piccola bottega, la casetta di Rivière. È partita da qualche tempo la vendita straordinaria che ho deciso di fare per l’occasione, con collezioni scontate dal 30% al 50%. Ci sono sogni e progetti, non mi fermerò, continuerò a spedire senza più il luogo fisico di via Orefici per il nuovo anno ma per questo c’è ancora tempo. Io e Rivière ci cambieremo d’abito, provando ad adattarci ad un momento difficile per tutti".