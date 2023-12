Via degli Orefici esulta: tolte le "brutte" luminarie. E spunta anche un arco

Via Orefici, rimosse le luminarie al centro delle proteste: e arriva un arco a ridosso della prefettura. Dopo l’articolo del Carlino in cui i negozianti protestavano contro le luci di Natale "brutte e troppo distanti", il Comune è corso ai ripari. Nello storico vicolo che unisce corso Mazzini a piazza del Plebiscito (per tutti piazza del Papa), sono tornate le luminarie di una volta, con tanto di arco. Quando i negozianti l’hanno visto, due giorni fa, hanno tirato un sospiro di sollievo. "Finalmente, ora sì che ci piace". E sono partiti gli applausi all’amministrazione, con tanto di sorrisoni.

Qualche giorno fa, alcuni esercenti avevano sottolineato come le luminarie installate in precedenza non fossero uguali a quelle degli scorsi anni. A nulla erano servite le rimostranze, neppure quelle degli abitanti dei palazzi dell’Ancona vecchia che avevano alzato la voce di fronte a quegli addobbi. Fino a quando, poi, si sono accesi i riflettori della stampa. "Adesso sì che siamo pronti a brillare anche in via degli Orefici", esclamano soddisfatti gli operatori.

Diverse anche le iniziative messe in campo nella suggestiva via del centro storico durante le festività.