Via degli Orefici fa il pienone per Halloween

Truccabimbi, tra dinosauri e cartomanti: tanto è bastato per far impazzire i bambini nel vicolo di via degli Orefici, in centro. I residenti, ancora una volta, hanno addobbato a festa la stradina che collega corso Mazzini a piazza del Plebiscito (per tutti piazza del Papa). "C’è stato un pienone e siamo molto soddisfatti", commenta Raffaella Chiucconi, della ´Città del sole´: "Abbiamo dovuto persino contingentare gli ingressi nei nostri negozi per via dell’inaspettato afflusso di bambini". Vampiri, streghette e mostriciattoli per la notte più paurosa dell’anno. I piccoli giravano tra i negozi facendo ai commercianti la classica domanda ´dolcetto o scherzetto?´. Domani si replica nelle frazioni, dove il Comune ha infatti organizzato una lunga kermesse di eventi per far rivivere i borghi. A Varano, dalle 16.30, i bimbi potranno assistere a un fantastico spettacolo di teatro, danza e magica giocoleria. Alle 18.30, l’incontro con i personaggi della celebre saga di ´Harry Potter´. E ad allietare il pomeriggio non mancheranno caldarroste, vin brulé, zucchero filato, croccantini e molto altro ancora. Tutti gli eventi sono gratuiti, con servizio bus navetta (altrettanto gratuito), dalle 16. La partenza è dal parcheggio dello stadio del Conero fino alla piazzetta di Varano (gli orari sul sito dell’Amministrazione). A Montesicuro, la terza edizione della ´Festa di Halloween´, patrocinata dal Comune. Alle 18, aperitivo a tema al bar del borgo, dove si potrà trovare ´La Bara originale dal film Dracula´ di Francis Ford Coppola. L’Halloween, qui, si ispirerà al Messico, con ´El Dia de los Muertos´. Le sorprese animate saranno curate dagli artisti dell’associazione ´La Luna Dance Center´.

Nicolò Moricci