Via degli Orefici riempita di fiori e opere d’arte

Via degli Orefici si trasforma in un bellissimo giardino. Oggi e domani si terrà infatti ‘RriFIOREfici’, la prima edizione di un festival realizzato dalla Cna in collaborazione con il Comune, che ruota appunto intorno al tema dei fiori. L’obiettivo è promuovere l’unicità della via e dei suoi caratteristici negozi. L’iniziativa prevede l’addobbo della via con una serie di belle piante che diano immediatamente ai visitatori l’idea di entrare in un giardino. I negozi offriranno a tutti i clienti piantine fiorite e un tagliando gratuito per una lotteria, il cui premio sarà estratto domani alle ore 19 (si tratta di un buono regalo da spendere presso Campo Verde in via Marconi). Inoltre, in collaborazione con la Galleria Papini di via Bernabei, la via diventerà una vera e propria galleria d’arte grazie alle opere sul tema della natura, che saranno esposte nei negozi. Una chicca sarà la presenza dell’artista Leonardo Cemak, che nel pomeriggio di domani, dalle ore 16, realizzerà una sua opera su un muro della via. Cemak, nato a Senigallia, è uno dei soci della Galleria Papini, ed è noto soprattutto come disegnatore e vignettista. Ha collaborato con molti giornali e riviste tra cui L’Unità, Rinascita, Esquire, Panorama, Epoca, Linus, Comix, L’Europeo. Sempre domani pomeriggio, alla Città del Sole, sarà offerto ai più piccoli il truccabimbi, per dipingere fiori anche sul viso. E’ gradita la prenotazione ([email protected] o 3280925880). Sarà insomma un modo per animare una ‘stradina’ di particolare importanza per Ancona, visto che collega idealmente il centro commerciale, quello dei tre corsi, con l’inizio del vero centro storico cittadino, ossia piazza del Papa.