Via degli Orefici, un altro stop. Chiude la storica "Congrega": "Il primo negozio di abiti usati"

Un’altra batosta per via degli Orefici: chiude per raggiunti limiti di età Andrea David, de ´La Congrega´. È il quinto negozio che abbandonerà il caratteristico vicolo (gli altri sono ´Rivière´, ´Fantasie di carta´, ´La fiaba´ e ´Vicolo Leonori´). A ´La congrega´ sono passati praticamente tutti: i clienti arrivavano persino da fuori regione. I vestiti di David ballavano sulla pista de la Baia degli Angeli, storica discoteca di Gabicce. Un’avventura nata nel 1977: "Eravamo 3 coppie di amici, chi studiava chi lavorava". Fu il primo negozio di abiti usati: "A Roma, vedevamo Porta Portese, avevo 22 anni, facevo l’università. Aprimmo e facemmo un successo incredibile – riflette il titolare – Prima del ’77, non c’erano le disco. Poi, ne nacquero 2mila all’improvviso, tra cui la Baia degli Angeli. E noi vestivamo i ragazzi che andavano là". Entrare a ´La Congrega´ significa immergersi in un’altra epoca, in quello stile retrò fatto di bauli e cinte di pelle, tessuti e foto formato cartolina. La serranda si abbasserà definitivamente il 31 gennaio: "Non sono dispiaciuto di chiudere. Mi aspetta un salto nel vuoto, è affascinante. Ho fatto l’artigiano per necessità, non perché avessi una particolare propensione". E pensare che essendo questo il primo negozio di usato, lo Stato non voleva concedergli la licenza, ma "io ero ragioniere diplomato e ne avevo diritto. La crisi? Non è un problema di merce, il dettaglio è cambiato per via di Amazon, ma prima ancora è Ancona che non è più un punto di riferimento. La città si risolleva solo se è attrattiva. I grandi eventi? Ne puoi fare 10 all’anno, non di più. Ancona non è morta, ha puntato sul terziario avanzato, ospedali, cantieri e Regione. Ha perso stimoli, qui servono servizi. Che non sono solo lucine natalizie e Carnevale. Bisogna guardare avanti e piazza del Teatro va completamente rivista. Serve una rivoluzione".

Nicolò Moricci