Via del Carmine è da vergogna. Michele in carrozzina tra le buche: "Combatterò finchè avrò energia"

"Dopo aver transitato su questa strada, quando arrivo a casa, la sera, ho la schiena a pezzi. E non vi dico i problemi per le auto. Tanti di noi hanno avuto danni a causa dei crateri che ci sono". Michele Santini non si è mai arreso agli ostacoli della vita. Non lo ha fatto neppure dopo quella tremenda notte del 10 settembre di 18 anni fa, lui che di anni ne aveva 15, quando fu vittima di un terribile incidente stradale a Posatora. È costretto, da allora, in carrozzina. Senza mai mollare, è ripartito. L’ostacolo che sta fronteggiando oggi, invece, è legato alle condizioni di via del Carmine, dove vive. Ed è condiviso con decine di famiglie o proprietari di attività. "Una strada simile crea pericoli in più a chi, come me, ha mobilità ridotta – spiega Michele –. Peraltro passo spesso, sto facendo dei lavori nella mia abitazione. E quando la macchina presenta dei problemi e tocca portarla dal meccanico, non sono più autonomo e devo chiedere a qualcuno di aiutarmi. Inaccettabile". Non demorde: "Combatterò finché avrò energia per i nostri diritti". I suoi e quelli di tante persone che hanno risposto alla sua "crociata". Si sentono abbandonati. E così, Michele, ieri mattina li ha radunati. Sono inferociti: "Se vogliono considerarci cittadini di serie B, lo dicano", tuona Lucia Lucesoli, che peraltro gestisce un B&B nei paraggi. Via del Carmine è ricompresa nelle 23 strade vicinali del capoluogo. Una materia complessa. Altrove si è trovata la quadra in sinergia tra pubblico e privato. E qui? La domanda di fondo è una: "Di chi è la competenza di queste strade?". I residenti bussano a Palazzo del Popolo. Via del Carmine, che sale da Torrette verso la Baraccola, è molto frequentata, nonostante sia divelta. "E allora il Comune che fa?", incalzano. Claudio Ripanti è un altro di quelli che ha buttato via una macchina per colpa della strada dissestata e ricorda che "in passato sono stati gli operai comunali ad installare la segnaletica. Strada vicinale, sì. Ma non so se questo giustifica decenni di mancati interventi". Siria Socionovi ne ha per tutti: "Chiamiamo in Comune, e nessuno risponde. Se rispondono, ci rimandano all’Urp. Nel mentre la strada non c’è più, l’illuminazione nemmeno, il camion della nettezza urbana neppure riesce a raggiungere le case. Come non bastasse in questa zona siamo invasi da cinghiali e lupi. Uno mi è entrato in giardino". L’urgenza è quella della messa in sicurezza: "Mi è capitato già due volte di soccorrere persone che, complice l’asfalto ammalorato, sono finite nella scarpata", lamenta Ferruccio Menghini. C’è poi il paradosso della parallela via Tronto, strada chiusa: "Non c’è neppure un cartello che la indica, viviamo nell’ignoto", tuona una cittadina. Da residenti una richiesta, nelle parole di Michele Santini: "Tecnici e assessori vengano a fare un sopralluogo per vedere la situazione". Due giorni fa, l’Ente avrebbe approvato una delibera di indirizzo per stabilire come intervenire sulle strade vicinali individuate, addirittura, nel lontano 1983. Strade che, nella maggior parte dei casi, versano in condizioni pietose.