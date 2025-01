Via del Faro e Birarelli. Obiettivo parcheggi

Ancona, il suo centro storico e le idee della giunta da sviluppare sulla strategia della mobilità e dei parcheggi. Il centrodestra conferma quanto messo nero su bianco sul Pums e sulla variazione del Piano triennale delle opere pubbliche: due aree di sosta, prettamente per residenti, in via del Faro e al Birarelli, off limits da più di un anno dopo i lavori-fantasma della soprintendenza: "Quelle aree le vogliamo acquisire – ha confermato l’assessore ai lavori pubblici Stefano Tombolini – Su via del Faro è partita da tempo un’interlocuzione coi residenti e gli uffici hanno fatto sopralluoghi e rilievi; per quanto riguarda l’area di santa Palazia (dall’omonima chiesa, detta anche di San Gregorio, con annesso ex carcere sopra l’Anfiteatro, ndr) oltre ai residenti servirebbe come sostegno ai percorsi culturali collegati al Foro Romano. Abbiamo presentato domanda per il federalismo demaniale, per conoscenza pure alla soprintendente, per acquisire quello spazio".

Diversa l’impostazione dell’assessore alla mobilità Giovanni Zinni: "La Ztl al Colle Guasco è ambiziosa, ci piace, ma per farla servono tutti gli ingredienti, come per una bella torta, e il primo sono proprio i parcheggi. La gente deve poter arrivare al Duomo di San Ciriaco e anche se io non sono il Mago Silvan da qualche parte gli stalli li dobbiamo ricavare. Piano piano realizzeremo i nostri progetti, compreso il Birarelli, tenendo fermi i nostri due principi in materia: le cerniere di mobilità e la sosta per i residenti".

In effetti in giunta sul tema c’è ancora confusione, come rilevato da Francesco Rubini (Altra Idea di Città): "Se il vostro obiettivo è potenziare le cosiddette ‘cerniere di mobilità’ e sulla Ztl al Guasco mi va bene, ma se invece puntate sulla creazione di nuovi attrattori di traffico la mia contrarietà sarà netta e totale".