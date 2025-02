Via del Fossatello come una discarica a cielo aperto

Via del Fossatello, a poca distanza dall’aeroporto e dalla pista ciclabile, trasformata in una discarica a cielo aperto. Raffica di segnalazioni, negli ultimi giorni, per lo scempio cui si sono imbattuti loro malgrado numerosi cittadini. Già nel fine settimana, informata dei fatti, l’assessore all’Ambiente Elisa Penna ha effettuato un sopralluogo per verificare i punti più soggetti agli abbandoni selvaggi.

Allo stesso tempo gli agenti della Polizia locale hanno avviato una meticolosa attività di indagine per cercare di risalire agli autori degli scriteriati gesti - gesti che impattano sulla natura e sulla comunità - e il cerchio si starebbe stringendo.

Non è tutto, però. Perché alcuni falconaresi, anche attraverso i social, hanno lamentato altre aree della via che sarebbero state prese di mira. Quelle più nascoste, in mezzo alla vegetazione. Per arrivare anche a quelle più aperte, nei pressi della strada, dove sono stati trovati materassi e elettrodomestici abbandonati, oltre a scarti di lavorazioni e sacchi dell’immondizia. Martedì, l’assessore Penna ha "partecipato a un incontro con il comandante della Polizia locale Luciano Loccioni e l’assessore Romolo Cipolletti (Decoro, ndr) per valutare ulteriori azioni in termini di controllo ed implementazione della videosorveglianza", ha fatto sapere.

Linea chiara quella dell’amministrazione, che vuole individuare i protagonisti degli "abbandoni illegali di rifiuti, derivanti da comportamenti incivili". Penna, inoltre, ha riferito che "la Polizia locale è stata immediatamente attivata ed ha aperto una indagine", esprimendo un ringraziamento agli operatori "per la loro professionalità e sono fiduciosa perché dalle prime analisi sembrano essere emerse prove che ci stanno aiutando a definire il responsabile di tali atti. Contemporaneamente abbiamo già allertato le aziende preposte per il recupero del rifiuti e i soggetti coinvolti. La maggior parte della zona interessata si trova infatti in un’area di competenza del Consorzio di Bonifica, all’interno di proprietà private".

Intanto Penna sta studiando un’altra misura: "Con Marche Multiservizi Falconara si stanno pianificando le date per alcune giornate ove sarà possibile, all’interno dei vari quartieri, per conferire anche rifiuti ingombranti senza doverli trasportare al Centro di raccolta. Ritengo infatti fondamentale che al controllo e al sanzionamento debbano affiancarsi misure di supporto e sensibilizzazione al fine di promuovere una più semplice gestione del rifiuto ma anche e soprattutto una maggiore consapevolezza", ha concluso.

Giacomo Giampieri