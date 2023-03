Via della Loggia Pestato dopo diverbio stradale

E’ scoppiato un diverbio acceso per motivi di viabilità sabato sera in via della Loggia, strada particolarmente trafficata nonostante le nuove disposizioni del Comune.

Due automobilisti si sono scontrati. Uno dei due, in particolare, un 53enne residente nell’Anconetano, ha avuto la peggio. E’ stato colpito ripetatutamente al volto dal conducente di un’altra auto e per lui si è reso necessario il ricovero in ospedale. Ha infatti riportato un trauma facciale le cui conseguenze dal punto di vista sanitario sono ancora tutte da decifrare. Sul posto sono intervenute le ambulanze della Croce Gialla e del 118, carabinieri e polizia che hanno raccolto le testimonianza dei protagonisti dell’acceso diverbio e di coloro che si trovavano a passare in centro. Sempre la polizia ha effettuato altri due interventi. Le volanti hanno soccorso ieri una senegalese che riferiva di accusare dolori a braccia e gambe, non dovuti a percosse o liti bensì a una malattia poi successivamente attestata con referti medici. Dopo aver ascoltato anche il marito che confermava la situazione medica della moglie e vista la situazione di difficoltà della donna, gli operanti offrivano tutta l’assistenza del caso e chiedevano se avesse bisogno di un’ambulanza, ma la stessa rifiutava. Sempre le volanti sono poi intervenute in piazza Ugo Bassi in seguito ad una segnalazione di una residente che lamentava rumori molesti e musica ad alto volume provenienti da un appartamento. Intervenuti prontamente, gli operanti hanno dapprima verificato dall’abitazione il disturbo acustico, poi sono entrati nell’appartamento accertando lo svolgimento di una festa di compleanno. Immediatamente i giovani spegnevano la musica chiedendo scusa per il disturbo.