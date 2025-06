Via delle Nazioni, cambia la viabilità

In previsione dell’apertura ufficiale del nuovo Palazzetto della Scherma, prevista per il 25 giugno, l’Amministrazione Comunale ha attuato modifiche alla viabilità e alla sosta in Via delle Nazioni. Questi interventi sono stati pensati per accrescere la sicurezza, con un’attenzione particolare ai pedoni, e per ottimizzare la gestione della sosta in un tratto cruciale della via, valorizzando al contempo la nuova struttura sportiva.

Le modifiche interessano diversi punti della Via delle Nazioni: nel tratto compreso tra Via Jugoslavia e Via San Francesco, verrà istituito un limite di velocità di 30 km/h; nel tratto tra Via Inghilterra e il civico 36, la carreggiata stradale sarà ridimensionata, con l’istituzione di un percorso pedonale di 2,50 metri di larghezza a ridosso della recinzione del nuovo palazzetto, ad oggi mancante sul lato della Casa della Scherma. Questi interventi "si inseriscono nella continuità dell’impegno dell’Amministrazione per la sicurezza stradale e pedonale, con la realizzazione di un’area di sosta pubblica e aperta a tutti, per agevolare l’uso quotidiano della struttura sportiva".

"Queste opere - spiega l’Amministrazione comunale - rappresentano un tempestivo adeguamento alle esigenze sorte sin dal tempo del progetto, ma affrontate ora dall’attuale Amministrazione: soluzioni necessarie messo in atto per garantire una fruizione ottimale della struttura".