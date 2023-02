"Via Einaudi devastata: camion a rischio"

"Le strade di Ancona sono un disastro, la situazione è grave". A dirlo è Sauro Bonci, presidente Cna-Fita Autotrasporto di Ancona. Un settore, quello dell’autotrasporto, toccato da vicino dal problema che si estende sia sul territorio comunale dorico, ma anche in ambito portuale dove la competenza della rete viaria è dell’Autorità portuale: "La situazione disastrata delle strade anconetane è evidente – afferma Bonci che denuncia, in particolare, proprio una delle situazioni più difficili in ambito portuale – Comprendiamo che le risorse pubbliche siano limitate per coprire il fabbisogno di manutenzione, detto questo vogliamo segnalare con forza al Comune la situazione di assoluta impraticabilità di via Einaudi, trafficata in particolare da mezzi pesanti ed unico accesso al terminal merci del porto. La strada è in condizioni disastrate e mette a repentaglio la sicurezza della circolazione presentando vere e proprie voragini che possono pregiudicare la guida dei camion. Intendiamo sollecitare un intervento di ripristino e manutenzione con urgenza. Non vorremmo che il nostro appello rimanga lettera morta come quello più volte fatto al Comune per garantire effettivamente il parcheggio dei mezzi pesanti per sosta veloce in via Mattei, così come previsti e realizzati. Ma perennemente occupati da auto o altri mezzi in sosta". Pochi giorni fa il Carlino ha realizzato un servizio proprio in via Einaudi per evidenziare la vergognosa situazione del manto stradale, assolutamente improponibile in un paese civile.