"Via Einaudi, finalmente si asfalta: avevamo ragione"

Dopo il nostro intervento sulla stampa in cui denunciavamo al Comune la situazione di assoluta impraticabilità di via Einaudi, trafficata in particolare da mezzi pesanti ed unico accesso al terminal merci del Porto. In quell’intervento sollecitavamo un intervento urgente di ripristino del manto stradale che metteva a repentaglio la sicurezza della circolazione presentando voragini. Registriamo con soddisfazione che si inizia a vedere qualcosa di concreto. Il 9 marzo sono iniziati i lavori di ripristino del manto stradale, in Via Einaudi angolo Via Vanoni.

Sauro Bonci, Presidente CNA FITA di Ancona