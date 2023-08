Via Flaminia I a Osimo: cantiere durerà 15 giorni - Intervento di Astea per Rifacimento Sottoservizi

C’è stata una riunione in Municipio a Osimo ieri mattina con gli uffici tecnici, la polizia locale e Astea per delineare

il cronoprogramma del cantiere per il rifacimento dei sottoservizi in via Flaminia I con relative modifiche alla viabilità. L’intervento è svolto da Astea e garantirà dopo quello di via San Biagio, anche nuovo asfalto sulla parte iniziale della strada provinciale, dalla rotatoria della Gironda fino all’intersezione per Abbadia.

Il cantiere durerà complessivamente circa 6 mesi e sarà suddiviso in quattro fasi, ma con un punto fermo, indispensabile per garantire l’importante collegamento con la statale 16, il mantenimento del regolare flusso viario lungo la direzione Osimo – Osimo Stazione, che non verrà mai compromesso, chiudendo solo la corsia direzione città. Verrà previsto il divieto di transito in via Flaminia I ai mezzi pesanti oltre i 35 quintali, autobus di linea compresi. Il sindaco Pugnaloni ha spiegato che dall’11 settembre, con segnaletica stradale apposta dalla settimana precedente, partirà il cantiere con durata 15 giorni dentro la rotatoria della Gironda, alle porte della città. La viabilità sarà modificata con un solo divieto di transito per chi sale da Osimo Stazione direzione Osimo, con obbligo di svolta

in via Sbrozzola, che verrà impostata a sua volta a senso unico direzione statale 16 nel solo tratto vecchio, fino alla prima rotatoria. Chi esce da Osimo, alla Gironda potrà come ora dirigersi sia a Osimo Stazione che a San Biagio.

Chi sale dalla statale 16 lungo via Sbrozzola dovrà invece svoltare su via Colle San Biagio o via San Biagio, essendo il tratto finale

a senso unico in discesa.