Via Garibaldi, cantiere aperto

Strade, al via interventi di cura e messa in sicurezza. La manutenzione straordinaria interesserà, stavolta, la salita di via Garibaldi, dove sono presenti avvallamenti e criticità, che sono stati oggetto di approfondimento da parte dell’Area Lavori pubblici del Comune. Grazie ad uno studio è stato possibile capire la tipologia di intervento e individuare le risorse. In fase di definizione il progetto definitivo ed esecutivo, per poi procedere all’assegnazione dei lavori. "La città ha bisogno di una cura costante e su questo l’amministrazione sta lavorando – chiariscono dal municipio –. Risorse in più sono state previste già lo scorso anno dal bilancio comunale, altre ne vengono reperite: vogliamo consegnare alla città questo tratto di strada, che prosegue fino all’incrocio con via Cavour, e che è uno degli ingressi al centro, in sicurezza per i pedoni che attualmente non hanno passaggi dedicati e per le auto che la percorrono". Sarà necessaria una spesa di circa 150mila euro, mentre il Comune è in campo per reperire le risorse. L’obiettivo è aprire il cantiere in primavera. Opere, queste, che andranno in parallelo al nuovo piano di manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi finanziato dal Comune. Nei prossimi giorni è previsto l’incontro tra i tecnici del Comune e i rappresentanti della ditta assegnataria dell’appalto per concordare un puntuale cronoprogramma. Operai al lavoro lungo Viale della Vittoria, tra il cavalcavia e l’incrocio con via Erbarella, quindi impegnati nel rifacimento dei marciapiedi delle vie Asiago, Tobagi e Bachelet.