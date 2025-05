Via Garibaldi, progetto ok: lavori a giugno

E’ stato approvato dalla Giunta il progetto di manutenzione straordinaria di via Garibaldi, elaborato dagli uffici tecnici. Stanziati 130mila euro per la messa in sicurezza. Avviate anche le procedure per individuare la ditta cui affidare i lavori. L’obiettivo è aprire quanto prima il cantiere - entro giugno – per eseguire un intervento prioritario.

Previsti la rimozione del manto usurato, la sistemazione degli avvallamenti, il rifacimento dell’asfaltatura. S’interverrà anche sui marciapiedi per eliminare le barriere architettoniche. Saranno interessati ampi tratti dell’intera via Garibaldi: quello pianeggiante, tra l’incrocio con via San Giuseppe e via Setificio, e la "salita del borgo", tra l’incrocio con via Setificio e Porta Garibaldi.