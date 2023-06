Via i cellulari, niente bagno Consentito solo il dizionario

Cellulari ritirati, controlli sui dizionari, divieto di andare in bagno per le prime tre ore di esame. Gli studenti erano sorvegliati a vista dai professori ieri mattina durante la prima prova per evitare che potessero copiare o consultare eventuali bigliettini e appunti nascosti. Consentito solo l’uso del dizionario, anch’esso sempre monitorato sotto lo sguardo vigile dei docenti della commissione d’esame, pena l’esclusione da tutte le prove. Come ci hanno raccontato alcune studentesse del classico Rinaldini, per le prime tre ore dall’inizio non è stato permesso neanche di andare in bagno, proprio per evitare possibili "consulti" tra candidati, fatta eccezione per una ragazza in evidente stato di necessità. "Copiare alla prima prova comunque non ha senso – hanno sottolineato gli studenti intervistati- trattandosi di un tema di italiano che può riguardare potenzialmente qualsiasi argomento. A differenza della seconda prova che è in linea con il percorso di studi e di cui già conosciamo l’argomento". Il tema più gettonato dagli studenti anconetani è stato "Elogio dell’attesa nell’era di Whatsapp" tratto da un testo Marco Belpoliti (proposta C2) perché considerato più attuale e in grado di fornire gli spunti di riflessione più interessanti. "Non sappiamo più attendere. Tutto è diventato istantaneo, in tempo reale come si è cominciato a dire da qualche anno": si apre così la traccia e agli studenti si chiede quale valore possa avere l’attesa nella società del "tempo reale". Sono 13.700 gli studenti alle prese in questi giorni con gli esami di Stato. Ieri si è cominciato con la prima prova, quella di Italiano: 7 le tracce suddivise in tre diverse tipologie. Ci sono Moravia con un brano tratto da "Gli Indifferenti" e Salvatore Quasimodo con "Alla nuova luna", ma anche tracce su testi di Piero Angela e Oriana Fallaci con un testo tratto da "Intervista con la storia". Altra proposta tra le tipologie di tipo B "Analisi e produzione di un testo argomentativo" è "L’idea di nazione" con un testo tratto da Federico Chabod. Una delle tracce di attualità richiamava una lettera aperta inviata nel 2021 dal mondo accademico e culturale all’ex ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, che invitava a reintrodurre le prove scritte alla Maturità e scritta durante il periodo della pandemia.