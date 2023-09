Via Industria, verso il nuovo asfalto a Osimo: lavori in centro per il selciato

La giunta comunale ha dato l’ok al progetto esecutivo, l’ultimo passaggio, per il rifacimento dell’asfalto di via Industria, parallela della statale 16 a Osimo Stazione. L’importo dei lavori è di 150mila euro ma l’intervento sarà in esecuzione per fine ottobre in danno, avendo avviato già da tempo un contenzioso con la ditta che svolse a suo tempo l’asfaltatura e alla quale il Comune ha chiesto di rimettere mano alla carreggiata stradale, fin troppo rovinata poco dopo il rinnovo. Considerato il rifiuto della controparte, è stata inoltrata una citazione in giudizio che ha tra l’altro ottenuto nel tempo anche un parere positivo dal perito nominato dal tribunale. In attesa che l’aspetto legale si definisca, l’amministrazione svolgerà il ripristino della carreggiata rivalendosi in un secondo momento sull’azienda. Via Industria, che il Comune aveva già asfaltato nel tratto iniziale di sua competenza (tra Mc Donald’s e Skalo), da oltre sei anni è stata chiusa all’imbocco con via Sbrozzola perché ritenuta non sicura. "Nei giorni scorsi abbiamo anche svolto un sopralluogo con i tecnici in centro per verificare le zone con il selciato più ammalorato. La prossima settimana la delibera per l’intervento approderà in giunta per 95mila euro di lavori".