Via la discarica, ma arrivano subito gli incivili

Dodici giorni dopo la segnalazione sul Carlino, ieri gli addetti del servizio raccolta rifiuti ingombranti di Anconambiente hanno finalmente raccolto il materiale abbandonato tra via Oberdan e via San Martino, nei pressi dell’uscita dell’omonima galleria. Questo tra le 8 e le 9: alle 11 l’area era di nuovo stata occupata da nuovi rifiuti ingombranti. Qualcosa di veramente incredibile che va avanti da anni senza che nessuno riesca a risolvere il problema, sebbene i principali colpevoli restino i cittadini incivili. Dopo aver ripulito l’area, infatti di tutta la mobilia presente, in particolare un vecchio materasso, ignoti hanno subito occupato quella parte di suolo vicino a una cosiddetta ‘isola ecologica’ che ormai di ecologico non ha più nulla. A terra un bancale di legno e sopra un grande scatolone pieno non si sa bene di cosa. C’è poi un’altra costante: la presenza h24 di un’auto a occupare il posto abusivo creato sfondando la rete di recinzione di un rudere.