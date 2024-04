"Via la vecchia ciclabile. Problemi di sicurezza"

"La vecchia ciclabile di via Marconi è stata soppressa e non ci sarà più", dice l’assessore comunale alla mobilità urbana Giovanni Zinni. Anzi, per usare le parole del collega ai lavori pubblici, Stefano Tombolini, quella ciclabile è stata "cassata dalla giunta". In ballo, (anche ma non solo) per il suo rifacimento, ci sono 1 milione 100 mila euro di fondi ministeriali. "Era criticata persino in riviste di settore in fatto di sicurezza", spiega il vicesindaco Zinni. Che sulla realizzazione della nuova ciclovia non si sbilancia. Inizialmente, si ipotizzava di realizzarla nella parte sotto via Marconi: l’idea era di una pista che potesse arrivare addirittura a Marina Dorica. Sarebbe un sogno: ma quanto questa soluzione può essere praticabile? "Non c’è ancora l’accordo, stiamo individuando possibili tracciati e a tal fine è necessario operare di concerto con l’Autorità di sistema portuale. Non solo – precisa Zinni – presto incontrerò la categoria degli spedizionieri e gli operatori del porto che avevano espresso perplessità. Chiedono che sia garantita la viabilità del porto, vogliono incontrarci e lo farò nei prossimi giorni – assicura – Però, mi lasci dire che siamo soddisfatti perché ben due ciclovie vengono portate a termine entro il 2024. Quella del Pnrr, nella zona Sud, che collegherà le stazioni all’università, sta andando avanti. Non credo ci sia da lamentarsi. Chiaro è che Ancona è una città che ha delle difficoltà ad avere delle ciclabili per aspetti oggettivi geomorfologici. La visione della sinistra era di una ciclabile in sostituzione della stazione marittima. Noi abbiamo una visione diversa. La mobilità dolce non è mutuabile né alternativa al trasporto pubblico locale (tpl) e alla stazione marittima. È un ´di più´ per quel target di nicchia che preferisce andare a piedi, usare la bici o il monopattino. E noi andremo in contro anche alle esigenze delle minoranze, perché è giusto così. Siamo fermamente convinti del recupero della stazione marittima come tpl. Però, bisogna essere consapevoli delle difficoltà legate alla città. Non è semplice realizzare una ciclovia che vada dalla stazione al centro". "Abbiamo chiesto al Ministero di prorogare al 31 dicembre 2025 la conclusione del termine che avevamo per poter impegnare le somme. La nostra richiesta è stata accolta", glissa Tombolini. "L’idea era di traslare la ciclabile del porto sotto mare fino alla stazione ferroviaria era un modo per arrivare anche al porticciolo". Quindi, il punto sui lavori in via XXIX Settembre: "Concluderemo per il 30 aprile. Nel primo lotto, dalla Banca d’Italia a Porta Pia, c’era stato un errore di posa del cordolo. Li abbiamo alzati tutti sistemando la pavimentazione. L’altro lotto, invece, prevedeva la demolizione del parapetto e i lavori sul marciapiede, con il rifacimento in pietra. Sta venendo un bel lavoro".

Nicolò Moricci