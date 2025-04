"Via l’addizionale municipale, attivare il comarketing"

Aeroporto di Ancona, la Fit Cisl Marche invita a riflettere su iniziative politiche/economiche come l’abolizione della addizionale municipale e l’attivazione di politiche di co-marketing. "Abruzzo, Friuli, Sardegna, Calabria e Sicilia si sono già mosse, alimentando accordi di natura economica che hanno portato o porteranno ad una crescita significativa del traffico, del turismo e dell’occupazione". La sola abolizione dell’addizionale municipale "potrebbe rendere maggiormente attrattivo l’aeroporto, tanto da permettergli di raggiungere quella quota essenziale di passeggeri necessaria per il pareggio di bilancio", dice il sindacato, indicando anche il valore di questa misura, "quantificabile in circa 2 milioni complessivi, ovvero circa 6,5 euro a passeggero".