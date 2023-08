Via l’amianto dalla scuola primaria a Santa Maria

"Via l’amianto dalla scuola primaria ‘Marco Mancini’". Ad annunciare l’attesa novità, vista la presenza nell’immobile di decine di studenti, la giunta guidata da Daniela Ghergo. "Prosegue – spiegano dal municipio - l’attenzione dell’amministrazione comunale per la tutela della salute dei cittadini. L’Amministrazione comunale ha infatti reperito le risorse per risolvere definitivamente il problema dell’amianto: dopo l’intervento sul capannone in centro (cosiddetto ‘del serpente’), ora verrà bonificata la scuola primaria ‘Marco Mancini’ nel quartiere Santa Maria. La scuola è stata realizzata negli anni Settanta e presenta la parte centrale della copertura, posta a una quota più alta della restante, realizzata con una struttura in legno sormontata da un tavolato nella cui parte superiore sono presenti pannelli in fibrocemento ricoperti con guaina bituminosa. Con determinazione del dirigente del settore assetto del territorio 659 del 26 luglio 2023 – spiegano dal Comune - sono stati affidati i lavori di sostituzione di parte della copertura, contenente amianto. Il progetto, che sarà realizzato da un’impresa specializzata, prevede la sostituzione completa della copertura mediante lo smontaggio e lo smaltimento in apposite discariche. Seguirà il rimontaggio di una nuova copertura in alluminio con un sottostante pannello isolante e la sostituzione dei vari canali di gronda e discendenti. La superficie interessata dall’intervento è di 220 metri quadrati. L’intervento è già stato autorizzato dal competente ufficio dell’Ast".

L’intervento per 18.696 euro "sarà completato sicuramente prima del nuovo anno scolastico" spiegano.

"Sempre nell’ottica di tutelare la sicurezza dei cittadini - aggiungono dalla giunta - sono stati affidati, per un importo di euro 10.587 euro i lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale in città, ormai consumata. Verranno così rese visibili le linee di stopdare la precedenza e gli attraversamenti pedonali, nell’ottica di migliorare la sicurezza per pedoni e automobilisti". "La nostra città sta cambiando volto, diventando più attenta alla sicurezza e alla tutela dei propri cittadini - dichiara il sindaco Daniela Ghergo -. Stiamo cercando di recuperare ciò che per tanti anni è stato trascurato. In quest’ottica i prossimi lavori avranno ad oggetto la tutela dei bambini della scuola elementare ‘Mancini’ e dei pedoni e automobilisti. Siamo in procinto di affidare anche il monitoraggio del verde pubblico, per valutarne lo stato e intervenire. Anche questo un capitolo trascurato da troppo tempo per il quale abbiamo stanziato fondi nell’ultima variazione di bilancio".

Sara Ferreri