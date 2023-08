"Via Lauretana troppo pericolosa" Il sindaco: "La Regione intervenga"

"Per il Giubileo che partirà a Natale 2024, Loreto sarà visitata da milioni di pellegrini, proprio come nel 2020, quando si contarono 5 milioni e mezzo di arrivi. L’anno scorso 1 milione di arrivi e 70mila presenze, nel 2023 probabilmente arriveremo a 1 milione e mezzo. E’ importante lavorare a un percorso vero e strutturato della Via Lauretana, la strada che da Roma passa per Assisi e arriva a Loreto. Percorso iniziato anni fa, che dopo la pandemia si è fermato", dice il sindaco Moreno Pieroni (foto), preoccupato per la gestione attuale del tragitto: "Dal 2015 al 2020, quando ero assessore regionale al turismo, erano stati intercettati fondi europei per strutturarlo, per la messa in sicurezza dei camminatoi e per la segnaletica e cartellonistica. Oggi, si promuove la via ma di fatto percorrerla è pericoloso e lo fanno solo poche centinaia di persone all’anno. Con quei fondi devono essere completate tali opere e parlo del tratto Montecassiano-Loreto che ha Tolentino comune capofila di progettualità e lavori". Il tratto marchigiano comprende 23 comuni, tutti del maceratese, la città mariana è l’unica dell’anconetano. "Da circa dieci anni esiste un tavolo di concertazione formato da alcuni comuni, delegazione pontificia e Regione. Un’associazione privata ha poi preso in carico il marchio Cammini lauretani e lo usano pro domo loro. I privati non hanno la capacità né la forza di gestire una cosa del genere. Mi appello alla Regione affinché metta in piedi un tavolo con tutti i Comuni per fare il punto della situazione oppure inviterò io i sindaci".