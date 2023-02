Via le barriere architettoniche lungo il Corso

Hanno preso il via i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche negli ultimi due marciapiede presenti lungo Corso Matteotti, quelli situati nel tratto in cui non è stata realizzata la nuova pavimentazione, vale a dire dall’incrocio con via Mazzini fino a Piazza della Repubblica. "In prossimità, da un lato della Saccaria e dall’altro della Farmacia Moretti – spiegano dall’amministrazione comunale - gli operai sono all’opera per livellare al piano stradale i due marciapiedi e consentire così a carrozzine e passeggini l’agevole accesso alle attività commerciali qui presenti. Stessa operazione – concludono da piazza Indipendenza è stata effettuata in piazza della Repubblica nel marciapiede su cui si affacciano le attività commerciali".

Questo tratto e piazza della Repubblica attendono un restyling e una ripavimentazione a cui si lavora da anni. Lo spostamento della fontana dei leoni al centro di questa piazza richiede un nuovo progetto rispetto a quello già predisposto contestualmente al restyling di corso Matteotti e piazza Pergolesi.