Via le ruspe: Villa Torlonia è stata demolita

Via le ruspe da Villa Torlonia, a prendere il posto della residenza estiva di Luciano Bonaparte sarà un complesso residenziale che sorgerà al civico 273 di via Raffaello Sanzio dove ieri è terminata la demolizione.

Trenta gli appartamenti previsti, di questi, 22 saranno realizzati sul lato della statale e avranno metrature minime, mentre gli altri 8 si affacceranno sull’interno dove sorgerà anche una villa unifamiliare. Un pezzo di storia che se ne va, lo stesso per cui un gruppo di cittadini ha lottato per mantenerlo attraverso una doppia raccolta firme. Una petizione approdata anche su Charge.org: "La villa può essere considerata il nostro salotto di cultura, abbattere ‘luoghi’ di memoria storica collettiva significa non gestire al meglio il patrimonio immobiliare storico e non creare comunità solide’ – uno stralcio della lettera –. Motivazioni che avevano raccolto anche il parere favorevole di Vittorio Sgarbi. L’immobile aveva perso, secondo il parere della Soprintendenza, parte della sua importanza storica in seguito ai danneggiamenti subiti durante il terremoto del 1930. Di proprietà della Conferenza episcopale marchigiana, era stato abitato ultimamente dalle suore della carità. Torlonia srl è pronta a far risorgere una nuova costruzione che andrà a sostituire l’imponente immobile che ricopriva un’area di sette mila metri quadri. Si partirà dal complesso residenziale per poi passare anche allo spazio che è adibito a parcheggio scambiatore e da tempo individuato per ospitare attività temporanee come Luna Park e Circo.

Un progetto di recupero che partirà a breve e che sarà appetibile per quei turisti interessati a investire nel mercato immobiliare della nostra città. Dopo il parere favorevole della Soprintendenza, le polemiche sono destinate a sparire, proprio com’era accaduto per il Residence Giacomelli, sorto sulle ceneri della villa di proprietà del fotografo senigalliese di fama mondiale. Finita all’asta anche un altro pezzo di storia della città come Villa Mastai de Bellegarde, tre secoli di storia finiti in più occasioni in mano ai vandali che si sono introdotti nella residenza che Pio IX acquisto’ nel 1851 come residenza estiva e regalo di nozze per il suo nipote preferito "Gigi" il conte Luigi Mastai Ferretti e la contessa Teresa del Drago, poi diventata un ospedale per tubercolosi e successivamente per malati psichiatrici.