Via libera ai nidi Alba Serena e Agrodolce

Approvate dalla Giunta le delibere relative ai progetti definitivi per la realizzazione di una nuova sede per l’asilo nido "Agrodolce" di Collemarino (mediante demolizione e ricostruzione) e della costruzione ex novo del nido "Alba Serena" a fianco della omonima scuola d’infanzia, entrambi finanziati dall’Unione Europea con fondi Next Generation EU.

"Continua il processo di implementazione del processo del PNRR per il rinnovo del patrimonio scolastico a servizio dell’infanzia e che l’Amministrazione comunale del sindaco Daniele Silvetti ha messo in primo piano nel programma di lavoro" ha dichiarato l’assessore ai Lavori Pubblici, Stefano Tombolini.

Nido Alba Serena

L’intervento prevede un nuovo asilo nido che ospiterà 30 bambini. Situato su un solo piano; troverà posto a fianco della scuola d’infanzia. Il Nido, come struttura, avrà superfici bianche, alternate da ampie finestre e da fasce colorate verticali, veri e propri giochi di colore che si alternano tra loro andando a stimolare, sin dalla prima età, la fantasia dei giovanissimi ospiti. All’interno, nell’area dedicata agli spazi comuni, un patio permetterà di illuminare lo spazio, dando la sensazione di essere all’esterno, caratteristica, questa, della moderna architettura: la continuità tra interno ed esterno. Da un punto di vista funzionale, l’asilo ospiterà 30 bambini, di tre diverse fasce di età. L’ingresso all’edificio è pensato ad Est, dove attraverso un’ampia superficie vetrata, sono stati individuati tre accessi a seconda delle fasce d’età. Lo spazio verde tra i due edifici sarà condiviso con la scuola d’infanzia. Costo 1.100.000 euro

Nido Agrodolce

L’edificio esistente, che ospita i bambini dell’asilo nido chiamato “Agrodolce”, è un edificio progettato ed edificato tra il 1972 ed il 1976. E’ ubicato in via Francesco Redi 1 nel quartiere Collemarino. Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo asilo nido, al posto del precedente, che permetterà di avere una maggiore capienza e ospitare almeno 45 bambini. La superficie totale è di 580 mq.

Costo complessivo pari a 1 milione e 477mila euro. Saranno pensati come percorsi liberi per attività di gioco e scambio anche con i bimbi delle altre età. Inoltre saranno previste delle aree di 30 mq con vasche di sabbia e a prato. L’ingresso pedonale per i bambini avviene, come per il vecchio asilo, da Nord, lungo via Francesco Redi. Sempre nella facciata a Nord sono previsti gli ingressi per i lattanti e per i semidivezzi, che possono avere ingressi comuni, mentre i divezzi hanno un ingresso autonomo ad Est.