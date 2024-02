"Via libera al maxi ripascimento". Lavori anti erosione da 17 milioni

Partiti gli interventi di difesa costiera a Marina di Montemarciano, che saranno integrati con opere di riduzione del rischio idraulico nel tratto terminale dell’Esino. Un intervento atteso da tempo per frenare l’erosione costiera in stato di forte avanzamento. Per il tratto di Montemarciano la grande opera di ripascimento si estenderà per la lunghezza di un paio di chilometri e per 80 metri in larghezza. "Per il momento – spiega il vicesindaco Andrea Tittarelli – lavoreranno fino a marzo, poi interromperanno per riprendere dopo l’estate". Si tratta di "un intervento integrato – hanno spiegato dalla Regione – che coniuga le opere di difesa costiera previste sul litorale di Montemarciano, consistenti in due ripascimenti (sui territori di Falconara e Montemarciano, ndr) e nella manutenzione di opere rigide perpendicolari alla costa (pennelli), con un intervento di riprofilatura della sezione di deflusso dell’Esino con rimozione dei sedimenti. In particolare il progetto prevede: sul litorale di Montemarciano, la manutenzione di 8 pennelli compresi tra i transetti 284 e 287, un ripascimento protetto dai pennelli esistenti tra i transetti 284 e 287 con l’apporto di 65mila metri cubi di materiale sedimentario su un tratto di litorale di lunghezza di 810 metri; un ripascimento libero tra i transetti 277 e 284, come individuati dal piano di gestione integrata delle zone costiere, con l’apporto di 255mila metri cubi di materiale sedimentario su un tratto di litorale di lunghezza pari a 1.580 metri". Sull’Esino, invece, "lavori idraulici di riprofilatura della sezione di deflusso di alcuni tratti localizzati nella parte terminale, mediante asportazione di materiale sedimentario sovralluvionale per un volume pari a 389.425,14 metri cubi". I tempi complessivi per la realizzazione degli interventi di riprofilatura e apporto del materiale sono stati previsti in due anni. Un intervento da oltre 17 milioni, di cui 8 dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc), altri 8 da Rfi e 1,4 dalla Regione. In campo ci sono, oltre alla Regione, il ministero per le infrastrutture, il provveditorato per le opere pubbliche Marche-Umbria-Toscana, Rfi Rete Ferroviaria Italiana e i Comuni di Falconara Marittima e Montemarciano. Un progetto atteso da anni, dati i continui lavori di ripascimento dell’arenile e di difesa della costa dalle forti e sempre più frequenti mareggiate che mettono in difficoltà gli enti locali, i residenti, gli imprenditori.