Via libera alle adozioni per 36 cagnolini

Sbloccati 36 chihuahua dell’allevamento di Trecastelli sequestrati nel 2021. Una storia che prosegue ormai da quattro anni, grazie ai volontari che si sono presi cura dei cagnolini, molti dei quali risultati positivi al test della buccellosi, che ora si stanno negativizzando. Dei 237 rimasti, 36 sono pronte per essere adottate. Per due anni i volontari hanno atteso che dei cagnolini si negativizzassero per poter dare loro una famiglia e una seconda vita.

"Tutte molto socievoli e pronte a rubare il cuore con i loro occhioni dolci e le loro personalità uniche – la presentazione social - queste piccole anima vengono dall’ allevamento "Tre astelli it show Kennel", sequestrato a gennaio 2021 Sono pronte a iniziare una nuova vita in famiglia. Cercano una famiglia amorevole e accogliente che possa offrire loro le attenzioni e l’amore di cui hanno bisogno". Si è scatenato un tam tam per invitare ad adottare una delle 36 cagnoline che ora godono di ottima salute. "Chi fosse interessato all’adozione può contattare attraverso what’s app il numero 3444330585" – spiegano le volontarie di ‘Amici Animali Odv Osimo’ - che da quattro anni lavorano per dare un futuro ai cagnolini del canile sequestrato a Trecastelli.