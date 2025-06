Via lo svincolo, nuova rotatoria tra Castelfidardo e Numana

Inizierà indicativamente nella seconda da metà di agosto la realizzazione della rotatoria all’intersezione tra la strada statale 16 e la provinciale 23 tra Castelfidardo e Numana all’altezza della sede della ditta Caltec, teatro di numerosi incidenti. L’intervento attuato da Anas per una spesa complessiva di 950mila euro, consentirà di sostituire il pericoloso incrocio a raso attualmente esistente, migliorando la sicurezza stradale e la fluidità del traffico che soprattutto durante il periodo estivo è particolarmente fitto in direzione mare.

I lavori erano in realtà in agenda già a maggio ma la presenza di una linea elettrica del cui spostamento si deve fare carico Enel, ha provocato uno slittamento delle tempistiche comunque utile per evitare strozzature e disagi a causa del cantiere nella stagione più intensa.

Sono quattro le fasi in cui si articolerà la costruzione dell’opera per un totale di circa sei mesi durante i quali verrà temporaneamente interdetta la viabilità che da nord viaggia in direzione Numana. Se il cronoprogramma verrà rispettato, condizioni meteo permettendo, il completamento dovrebbe avvenire entro maggio 2026.

Dopo una serie di rinvii, è poi ormai imminente l’avvio dei lavori per l’ampliamento del ponte sul Fosso Rigo in via della Stazione. Un intervento che rientra nel quadro più ampio e complesso delle opere idrauliche progettate dal Consorzio di Bonifica delle Marche per regolare il deflusso delle acque ed evitare rischi di esondazione.