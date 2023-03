"Via Magini", il cartello stradale con lo strafalcione

"Un saluto, spero che con la vostra pubblicazione si riuscirà a ritrovare....la G perduta...". La segnalazione di un nostro lettore stavolta ci ha colto un po’ di sorpresa. Finora era capitato di vedere scritte in inglese sbagliate (clamorosa fu quella di qualche anno fa davanti alla stazione sulla segnaletica orizzontale". Ma in italiano e per giunta su un cartello stradale che indica dei lavori in corso, capita veramente di rado. Sicuramente in buona fede o fatto da chi non conosce a menadito le strade della città. Speriamo che il buongiorno non si veda dal mattino quando i lavori saranno finiti.