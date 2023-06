Via Marco Polo, un incidente dietro l’altro: benedetta rotatoria

Presto sarà realizzata la rotatoria all’intersezione tra le vie Vecchia Fornace e Marco Polo a Osimo, teatro di tantissimi incidenti. Con 18 voti favorevoli di maggioranza, Movimento cinque stelle e Progetto Osimo futura e i quattro di astensione delle Liste civiche, il Consiglio comunale ha dato l’ok a uno degli ultimi passaggi dell’iter. Ora dovrà essere emanato il decreto di esproprio delle aree dove il privato realizzerà la rotonda. Poi la giunta dovrà approvare il progetto esecutivo per dare avvio ai lavori. Il progetto era stato presentato da Conad. Il gruppo romagnolo della grande distribuzione, nell’ambito dell’ampliamento del proprio punto vendita proprio lì alle Fornaci, si era assunto l’impegno a realizzare la rotonda che metterà in sicurezza uno degli incroci più trafficati e sensibili della città. "Per realizzare il progetto da circa 400mila euro, si è reso necessario avviare un confronto con il condominio prospiciente il bivio per usare una piccola porzione del piazzale, togliendo quattro posti auto" spiega il sindaco Simone Pugnaloni.