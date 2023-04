Via Marconi, asfalto e ora completata anche la segnaletica

E’ stata realizzata in orario serale la nuova segnaletica orizzontale lungo via Marconi, nel tratto asfaltato nelle scorse settimane.

L’intervento è stato eseguito così senza creare disagi alla circolazione stradale nelle ore diurne.

L’asfaltatura della strada ha riguardato il tratto che va dal cavalcavia della variante alla statale 16 fino alla rotatoria del Conad Superstore. La strada era particolarmente ammalorata e, con un investimento di 220mila euro lordi finanziati con gli incassi dell’autovelox, è stato possibile rifare il manto stradale per renderlo più sicuro, per un tratto di circa 800 metri lineari. Un intervento analogo, nei mesi precedenti, è stato eseguito lungo la direttrice via Giordano Bruno-piazza Bissolati-via Mauri che attraversa il centro di Castelferretti. E’ stata così messa in sicurezza la viabilità di collegamento tra la costa e la Vallesina.